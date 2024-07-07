Назван претендент на пост тренера сборной Англии

Бывший футболист Гари Линекер назвал Фрэнка Лэмпарда кандидатом на пост тренера сборной Англии, передает Goal.

«Этот турнир станет последним для Гарета Саутгейта. Я бы не стал игнорировать Фрэнка Лэмпарда. Мне кажется, что он тактически понимает. Игроки сразу начнут его уважать», — сказал Линекер.

Лэмпард возглавлял английские «Дерби Каунти», «Эвертон» и «Челси».

В матче 1/4 финала Евро-2024 против сборной Швейцарии англичане одержали победу. Основное время завершилось со счетом 1:1. За Швейцарию мяч на 75-й минуте забил Брил Эмболо. Через 5 минут равновесие в счете восстановил Букайо Сака. В овертайме команды не смогли отличиться. В серии пенальти Англия победила со счетом 5:3.

Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы, поскольку с 2022 года национальная команда и российские клубы получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее британский комик сравнил эмблему сборной Англии с негативным отзывом.