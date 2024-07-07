Двукратная олимпийская чемпионка: я бы не поехала на Игры

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева заявила, что не поехала бы в Париж на Олимпийские игры, передает «Спорт-Экспресс».

«Если бы я была на месте спортсменов, то отказалась бы. У меня такое воспитание. Но те, кто туда едет, и тренируются в основном за границей, и выступают там без флага. Я так понимаю», — сказала Зайцева.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. 4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее российские борцы отказались от участия в Олимпиаде в Париже.