Британский комик Карл Шарро пошутил в своих соцсетях над эмблемой сборной Англии по футболу.

«Мне нравится, что над эмблемой у Англии всего одна звезда. Как у негативного отзыва Я видел статуи, которые двигаются больше, чем Гарри Кейн в матче со Швейцарией», — написал Шарро.

В матче 1/4 финала против сборной Швейцарии англичане одержали победу. Основное время завершилось со счетом 1:1. За Швейцарию мяч на 75-й минуте забил Брил Эмболо. Через 5 минут равновесие в счете восстановил Букайо Сака. В овертайме команды не смогли отличиться. В серии пенальти Англия победила со счетом 5:3.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы, поскольку с 2022 года национальная команда и российские клубы получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

Чемпионат Европы — 2024 проходит на полях в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже завершила выступление на турнире, проиграв в 1/8 финала турнира Швейцарии.

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