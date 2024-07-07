Молодой талант из «Локомотива» назвал имя главного фаворита Евро-2024

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Артем Карпукас в интервью «Евро-Футбол.Ру» назвал Испанию главным фаворитом чемпионата Европы 2024 года.

«Кто станет чемпионом Европы? Мне всегда нравилась Испания и в целом испанский футбол, поэтому болею за них на Евро-2024. Нравится, как они действуют тактически. Хочется похвалить ее за выступление на этом турнире», — заявил Карпукас.

Матч состоялся на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и завершился со счетом 2:1. Испания открыла счет на 51-й минуте поединка, отличился Дани Ольмо с передачи Ламина Ямаля. Германия отыгралась за минуту до конца основного времени, отличился, Флориан Вирц, ему ассистировал Йозуа Киммих. Уже в дополнительное время победный гол оформил Микель Мерино.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее суперкомпьютер Opta назвал новых фаворитов Евро-2024.