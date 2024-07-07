Бразилия вылетела с Кубка Америки, проиграв Уругваю по пенальти

Сборная Бразилии завершила выступление на Кубке Америки 2024 года.

В четвертьфинальной игре бразильцы уступили сборной Уругвая. Встреча прошла в Лас-Вегасе на стадионе Эллиджиант в присутствии 65 тысяч зрителей и завершилась нулевой ничьей. В серии пенальти точнее оказались игроки сборной Уругвая — 4:2. У бразильцев с точки промахнулись Эдер Милитао и Дуглас Луис.

За право сыграть в финале турнира уругвайцы поборются со сборной Колумбии.

Кубок Америки проходит параллельно Евро-2024. Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы, поскольку с 2022 года национальная команда и российские клубы получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

Чемпионат Европы стал вторым крупным турниром, который пропускает сборная России под руководством Валерия Карпина. В 2022 году национальная команда не смогла провести стыковой матч за право сыграть на чемпионате мира — 2022 и, соответственно, пропустила мундиаль. Чемпионат Европы сборная России пропускает впервые с 2000 года.

Ранее определились полуфинальные пары Евро-2024.