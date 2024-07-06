Англия вышла в полуфинал Евро-2024, обыграв Швейцарию

Национальная команда Англии обыграла в серии пенальти Швейцарию и вышла в полуфинал Евро-2024.

Основное время завершилось со счетом 1:1.

За Швейцарию мяч на 75 минуте забил Брил Эмболо. Через 5 минут равновесие в счете восстановил Букайо Сака.

В овертайме команды не смогли отличиться. В серии пенальти Англия победила со счетом

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая завершила выступление на стадии 1/8 финала, потерпев поражение от Швейцарии.

Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы, поскольку с 2022 года национальная команда и российские клубы получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

Чемпионат Европы стал вторым крупным турниром, который пропускает сборная России под руководством Валерия Карпина. В 2022 году национальная команда не смогла провести стыковой матч за право сыграть на чемпионате мира — 2022 и, соответственно, пропустила мундиаль. Чемпионат Европы сборная России пропускает впервые с 2000 года.

Ранее Испания обыграла Германию и вышла в полуфинал Евро-2024.