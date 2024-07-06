Вяльбе: поддерживаю тех, кто не едет на Олимпиаду

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поддержала российских борцов, которые отказались ехать на Олимпиаду, передает РИА Новости.

Конечно, я поддерживаю людей, которые отказываются от этого. В наше время нужно побольше думать о патриотизме. А не о том, как всеми правдами и неправдами поехать на Олимпиаду», — сказала Вяльбе.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее Михаил Мамиашвили заявил, что олимпийское движение управляется безумными людьми.