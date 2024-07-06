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Бразилии предсказали крах в отсутствие звезды «Реала»

Журналист Алейшо заявил, что Бразилия проиграет Уругваю без Винисиуса

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Global Look Press

Журналист Фабио Алейшо заявил, что сборная Бразилии проиграет Уругваю в четвертьфинале Кубка Америки в отсутствие нападающего Винисиуса Жуниора, который выступает на клубном уровне за мадридский «Реал». 23-летний вингер пропустит встречу из-за перебора желтых карточек. Слова журналиста Алейшо приводит портал ODDS.ru.

«В этой встрече фаворит — Уругвай. Бразилия не так хорошо играла на групповом этапе, а без Винисиуса будет еще сложнее. Конечно, у бразильцев есть шанс выйти в полуфинал, но я буду удивлен их победе», — сказал журналист.

Алейшо подчеркнул, что у сборной Бразилии наблюдаются проблемы с игрой в полузащите. По мнению журналиста, хавбеки команды не способны быстро принимать решения с мячом и не обладают достаточной техникой, чтобы спокойно контролировать снаряд.

«Бразилии не хватает типичной «десятки» в центре поля, которая знает, что делать с мячом. Все идет через фланги. Посмотрим, как сыграют в этом матче. Счет 2:0 в пользу Уругвая вполне возможен», — сказал Алейшо.

Матч Бразилия — Уругвай в четвертьфинале Кубка Америки состоится 7 июля. Стартовый свисток прозвучит в 04.00 по московскому времени.

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