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Турция забьет много мячей и победит Нидерланды в 1/4 финала Евро, заявил эксперт

Журналист Дикме предсказал уверенную победу Турции над Нидерландами на Евро

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Wolfgang Rattay/Reuters

Турецкий журналист Серджан Дикме заявил, что сборная его страны стала самой яркой и обсуждаемой командой чемпионата Европы по футболу — 2024, а также сделал прогноз, что в четвертьфинале между Турцией и Нидерландами зрители увидят большое количество забитых мячей. Слова Дикме приводит портал ODDS.ru.

«Турция показала самый яркий результат на чемпионате Европы. Наша сборная — самая обсуждаемая команда как на поле, так и за его пределами, благодаря интересу турецких граждан к турниру. Напомню, что Турция обыграла в 1/8 финала турнира Австрию, которая на групповом этапе побеждала Нидерланды», — сказал Дикме.

Журналист уверен, что его сборная одержит победу над Нидерландами в четвертьфинале Евро.

«Я ожидаю интересный и напряженный матч с большим количеством голов. Даже если матч закончится вничью и перейдет в дополнительное время или в серию пенальти, Турция победит», — сказал Дикме.

Матч 1/4 финала Евро между сборными Нидерландов и Турции состоится 6 июля и начнется в 22.00 по московскому времени.

Ранее была раскрыта серьезная проблема «Локомотива» с футболистами.

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