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Раскрыта главная причина неожиданного ухода легенды «Динамо»

Тренер Черышев заявил, что Шунин покинул «Динамо» из-за смены поколений

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший нападающий московского «Динамо», испанского «Спортинга» и сборной России, а ныне — тренер Дмитрий Черышев назвал закономерным уход 37-летнего вратаря Антона Шунина из стана бело-голубых. Слова Черышева приводит Legalbet.

«Все эти годы Шунину доверяли, он был игроком основного состава. Думаю, можно сказать, что Антон — легенда «Динамо». Шунин — хороший вратарь, но пришло время смены поколений, новых игроков. Однако для меня не будет никакого удивления, если мы еще увидим Антона в воротах другой команды Российской премьер-лиги», — сказал Черышев.

Руководство «Динамо» не стало продлевать контракт с Шуниным, который истек 30 июня 2024 года. СМИ сообщали о том, что подмосковные «Химки» готовы подписать опытного голкипера, а генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил «Чемпионату», что Шунину предложили должность в академии клуба.

37-летний вратарь является воспитанником «Динамо» и дебютировал за команду в 2007 году. С тех пор он провел в составе бело-голубых 366 матчей и является рекордсменом клуба по этому показателю. В 125 матчах Шунину удалось оставить свои ворота в неприкосновенности.

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