Дмитрий Васильев: россиян на Олимпиаде ждут враги

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поддержал решение российский борцов не ехать на Олимпиаду, передает РИА Новости.

«Уже говорил, что не вижу смысла ехать на Олимпиаду как минимум из соображений безопасности и из-за предвзятого судейства. Зачем ехать туда, где тебя ждут одни враги?» — сказал Васильев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее Татьяна Тарасова высказалась о решении борцов не ехать на Олимпиаду.