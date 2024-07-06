Бывший футболист объяснил главную проблему в игре Португалии

Бывший полузащитник московского «Локомотива», итальянской «Ромы» и сборной Белоруссии Сергей Гуренко объяснил, в чем сборная Франции по футболу сильнее национальной команды Португалии.

«Если брать в общем, то Франция посильнее, они имеют больше индивидуальностей. Португалия же не показала лучшей игры на турнире. Португальцы слишком много рассчитывают на Роналду. Португальцы очень часто стараются играть через него. Сами ребята, вся команда, заточена только под Криштиану. Мне кажется, это не всегда идет на благо команды», — цитирует Гуренко Legalbet.

В четвертьфинале чемпионата Европы сборные Франции и Германии так и не смогли забить ни в основное, ни в дополнительное время, закончив встречу нулевой ничьей. В серии послематчевых одиннадцатиметровых Криштиану Роналду реализовал свой удар, но все решил единственный промах португальца Жоау Феликса, угодившего в штангу. В полуфинале Франция встретится с выигравшей все свои встречи на этом турнире командой Испании.

Ранее сборную Франции на Евро-2024 назвали болотом.