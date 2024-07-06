Бывший спортивный директор «Спартака»: за этот Евро Роналду будут кусать

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов заявил, что португальцу Криштиану Роналду надо было раньше уходить из сборной, передает «Чемпионат».

«Криштиану Роналду чуть-чуть опоздал с завершением карьеры в сборной Португалии. У него шикарная карьера, но за этот чемпионат Европы его будут кусать», — сказал Шикунов.

5 июля Португалия проиграла Франции в матче четвертьфинала чемпионата Европы — 2024. Встреча состоялась на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, в дополнительное время футболисты также не сумели забить. Исход противостояния был решен в серии послематчевых пенальти, где сильнее оказались французы — 5:3.

Франция вышла в полуфинал Евро, где сразится с Испанией, которая в четвертьфинале выбила страну-хозяйку турнира — Германию.

Чемпионат Европы — 2024 проходит на полях в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже завершила выступление на турнире, проиграв в 1/8 финала турнира Швейцарии.

Ранее в Португалии призвали не обвинять Роналду в поражении на Евро-2024.