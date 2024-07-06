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Тарасова высказалась о решении борцов не ехать на Олимпиаду

Тарасова о решении борцов не ехать на Игры: они меня не спрашивали

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на решение российских борцов не ехать на Олимпиаду, заявив, что они не спрашивали ее мнения, передает ТАСС.

«Они все решили не ехать на Олимпийские игры. Это их вопрос, ко мне он не имеет отношения. Почему я должна высказывать борцам свое мнение? Они моего мнения не спрашивали», — сказала Тарасова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее российские борцы отказались от участия в Олимпиаде в Париже.

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