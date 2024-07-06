«Начало конца олимпийского движения»: Мамиашвили об отказе борцов от Игр

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что принять решение об отказе участвовать в летних Олимпийских играх — 2024 было несложно. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Персоны лишили нас последних иллюзий в момент, когда пошли на поводу у колоссального политического давления. Они пошли по пути разрушения. Это начало конца олимпийского движения. Оно управляется безумными людьми», — заявил он.

ФСБР объявила о том, что борцы не поедут на Олимпиаду, 6 июля.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее Украина потребовала от МОК аннулировать приглашение на Олимпиаду для девяти россиян.