Российский тренер заявил, что немцы пытались запугать молодую сборную Испании

Российский тренер, футбольный эксперт Евгений Бушманов заявил, что сборная Германии пыталась сыграть жестко против национальной команды Испании в четвертьфинале чемпионата Европы — 2024. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Думаю, у них был план сразу сыграть максимально плотно, близко, жестко. Видимо, немцы учитывали, что испанская сборная молодая, и попытались ее запугать», — заявил Бушманов.

Матч состоялся на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и завершился со счетом 2:1. Испания открыла счет на 51-й минуте поединка, отличился Дани Ольмо с передачи Ламина Ямаля. Германия отыгралась за минуту до конца основного времени, отличился Флориан Вирц, ему ассистировал Йозуа Киммих. Уже в дополнительное время победный гол оформил Микель Мерино.

В начале матча Тони Кроос грубо сфолил на Педри, испанец получил травму и был заменен. Немецкий игрок не получил предупреждение.

В полуфинале Испания сыграет против команды Франции, которая выбила на стадии четвертьфинала Португалию.

Ранее Андрей Аршавин раскритиковал судейство матча между Испанией и Германией на Евро.