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УЕФА допустил «Манчестер Сити» до участия в Лиге чемпионов

УЕФА снял вопросы с участия «Ман Сити» и «Жироны» в новом сезоне Лиги чемпионов

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Molly Darlington/Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил «Манчестер Сити» и Жирону» до участия в Лиге чемпионов сезона-2024/25. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

В «Жироне» произошли изменения, которые гарантируют, что никто, прямо или косвенно, не участвует в управлении этими командами и не влияет на их спортивные результаты.

15 мая издание The Times сообщало, что УЕФА потребовал от владельцев «Манчестер Сити» продать часть своей доли в «Жироне» для того, чтобы оба клуба смогли принять участие в следующем сезоне Лиги чемпионов. City Football Group владеет 100% «Манчестер Сити» и 47% «Жироны». На тот момент обе команды уже гарантировали себе участие в Лиге чемпионов следующего турнира, однако владельцам необходимо сократить свою долю в одной из них до менее чем 30%. Соответственно, если подобное не будет сделано, то испанский клуб может опуститься на турнир ниже и сыграть в Лиге Европы.

УЕФА также допустил до участия в Лиге Европы «Манчестер Юнайтед» и «Ниццу», которые имели такие же проблемы, как «Манчестер Сити» и «Жирона». При этом «Манчестер Юнайтед» и «Ницца», а также «Манчестер Сити» и «Жирона» не могут совершать между собой переходы футболистов — как полноценные трансферы, так и аренды.

Ранее английские фанаты подрались с немецкими, вспомнив о поражениях Германии в войнах.

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