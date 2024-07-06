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Олимпийский чемпион заявил, что чемпионат мира без России сильно изменился

Капитан ЦСКА Нестеров заявил, что чемпионат мира без России сильно изменился

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 и серебряный призер Пекина-2022 в составе сборной России, защитник и капитан московского хоккейного клуба ЦСКА Никита Нестеров в интервью «Газете.Ru» заявил, что не испытывал большого интереса к чемпионату мира — 2024, на который не была допущена сборная России.

«Если честно, особо не следил за чемпионатом мира. Знаю, что в финале были Чехия и Швейцария. Много ли потерял чемпионат мира без нашей сборной? На эту тему уже было множество обсуждений, но, безусловно, без нашей сборной он стал иным», — сказал Нестеров.

Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборную России от международных соревнований в феврале 2022 года из-за спецоперации России на Украине. С тех пор отстранение дважды продлевалось.

В последний раз — в феврале 2024 года — международная федерация официально продлила санкции в отношении сборной России на сезон-2024/2025.

Ранее олимпийский чемпион рассказал о главном сюрпризе сезона в КХЛ.

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