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Капитан ЦСКА раскрыл, когда можно ругать команду

Капитан ЦСКА Нестеров заявил, что ругает команду, только если сам сыграл хорошо

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 и серебряный призер Пекина-2022 в составе сборной России, защитник и капитан московского хоккейного клуба ЦСКА Никита Нестеров в интервью «Газете.Ru» рассказал, как поддерживал команду в сезоне-2023/24, когда она переживала спад.

«Поддерживал коллектив по-разному: методом кнута и пряника, иногда — криком, иногда — словами поддержки. И жестко, и ласково. Но не только я поддерживал команду: у меня есть помощники, ассистенты, и сами игроки имеют право слова», — сказал Нестеров.

Капитан ЦСКА подчеркнул, что имел право ругать команду только в тех случаях, когда сам продемонстрировал образцовую игру.

«Ключевой момент: ты можешь высказываться тогда, когда сам играешь хорошо. В таком случае ты имеешь право кого-то критиковать. В любом другом случае не стоит этого делать», — сказал Нестеров.

По итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА занял шестое место в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф попал на будущего финалиста Кубка Гагарина — ярославский «Локомотив» — и уступил в серии со счетом 1-4.

Ранее была раскрыта главная причина неудач ЦСКА.

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