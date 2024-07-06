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Раскрыта главная причина неудач ЦСКА

Капитан ЦСКА Нестеров назвал самоуверенность причиной неудач в прошлом сезоне

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 и серебряный призер Пекина-2022 в составе сборной России, защитник и капитан московского хоккейного клуба ЦСКА Никита Нестеров в интервью «Газете.Ru» рассказал, почему его команда не смогла выиграть Кубок Гагарина в третий раз подряд и установить рекорд по этому показателю.

«Я думаю, что одна из причин — это наша самоуверенность. Считаю, что спад пойдет нам на пользу: в следующем сезоне мы соберемся и больше не будем расслабляться», — сказал Нестеров.

ЦСКА дважды подряд выиграл Кубок Гагарина — в сезоне-2021/22 и 2022/23. Еще ни одной команде не удавалось одержать победу в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) трижды подряд, и армейцы имели шанс добиться этого достижения в сезоне-2023/24.

Однако у ЦСКА случился спад: клуб занял шестое место в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф попал на будущего финалиста Кубка Гагарина — ярославский «Локомотив» — и уступил в серии со счетом 1-4.

Ранее олимпийский чемпион заявил о главном решении в своей хоккейной карьере.

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