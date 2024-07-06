Капитан ЦСКА поставил себе тройку за сезон без трофея

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 и серебряный призер Пекина-2022 в составе сборной России, защитник и капитан московского хоккейного клуба ЦСКА Никита Нестеров в интервью «Газете.Ru» заявил, что оценивает минувший сезон в своем исполнении на тройку, максимум — на четверку.

«Лично для себя оценю сезон на три с плюсом, потому что мы не прошли далеко в плей-офф, а личная статистика могла бы быть выше, я должен был сыграть лучше. Поэтому ставлю себе три с плюсом, четыре — максимум. До идеала пока далеко», — сказал Нестеров.

Капитан ЦСКА принял участие в 59 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и набрал 36 очков — забросил 11 шайб и отдал 25 голевых передач.

Из Кубка Гагарина ЦСКА вылетел в первом раунде, в котором встретился с будущим финалистом плей-офф КХЛ — ярославским «Локомотивом». Армейцы одержали победу в первой встрече серии (4:0), однако затем проиграли четыре матча подряд и вылетели из Кубка Гагарина.

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