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Роналду был признан худшим игроком матча Евро-2024 с Францией

Издание A Bola признало Роналду худшим игроком матча Португалия — Франция

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Lisi Niesner/Reuters

Журналисты издания A Bola после матча четвертьфинала чемпионата Европы — 2024 между сборными Франции и Португалии выставили оценки португальским футболистам.

Встреча состоялась на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, в дополнительное время футболисты также не сумели забить. Исход противостояния был решен в серии послематчевых пенальти, где сильнее оказались французы — 5:3.

По версии A Bola, Криштиану Роналду и Жоау Феликс стали худшими игроками этого поединка. Оба футболиста получили по пять баллов из десяти. Феликс не сумел реализовать свою попытку в серии послематчевых пенальти.

Лучшим игроком прошедшего поединка издание признало Нуну Мендеша.

Франция вышла в полуфинал Евро, где сразится с Испанией, которая в четвертьфинале выбила страну-хозяйку турнира — Германию.

Чемпионат Европы — 2024 проходит на полях в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже завершила выступление на турнире, проиграв в 1/8 финала турнира Швейцарии.

Ранее Килиан Мбаппе призвал не сравнивать его с Роналду.

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