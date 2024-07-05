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Названы перспективы ЦСКА в новом сезоне

Тренер Игнатьев не верит, что ЦСКА поборется за чемпионство в новом сезоне РПЛ

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Московский ЦСКА может бороться за верхние места в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), однако вряд ли будет претендовать на чемпионство. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

«Надо посмотреть еще несколько матчей подготовительного этапа, где уже должна вырисовываться игра. Отсюда мы поймем возможности армейцев. У ЦСКА достаточно сил и возможностей, чтобы побороться за попадание в тройку РПЛ, но не за первое место», — считает Игнатьев.

В рамках подготовки к новому сезону ЦСКА проводит товарищеский турнир. Накануне красно-синие со счетом 4:0 разгромили «Белград». Игнатьев обратил внимание, что армейцы не представили в этой игре ярких новичков, которые могли бы быть определяющими в новом сезоне. Специалист допустил, что состав красно-синих еще усилится новыми футболистами.

По итогам минувшего розыгрыша РПЛ ЦСКА под руководством Владимира Федотова занял шестое место, набрав 48 очков. Красно-синие выиграли 12 матчей, столько же раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений. По итогам сезона Федотов был отправлен в отставку, на его место был назначен серб Марко Николич, прежде в РПЛ работавший со столичным «Локомотивом».

Ранее экс-игрок ЦСКА Натхо заявил, что продолжает следить за РПЛ.

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