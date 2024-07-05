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Медведев по ходу матча Уимблдона высказывал претензии судье

Медведев высказал претензии арбитру по ходу матча на Уимблдоне

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Isabel Infantes/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев во время матча третьего круга Уимблдона против немца Ян-Леннарда Штруффа выразил недовольство тем, что на табло показывали результаты игр в парном разряде. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Извините, вы можете попросить их показывать результаты одиночных матчей? Они показывают только парные матчи. Мне нет дела до парных результатов», — заявил Медведев.

Арбитр среагировал на это замечание с улыбкой.

Поединок был остановлен из-за дождя, а позднее матч перенесли на 6 июля. На момент остановки Медведев и Штруфф сыграли уже три сета: первые две партии остались за Медведевым — 6:1, 6:3, третью взял Штруфф — 6:4. В четвертой партии теннисисты сыграли два сета, счет равный 1:1.

«Газета.Ru» следила за событиями вокруг матча в текстовой онлайн-трансляции.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет. Медведев на Олимпиаду поедет.

Ранее Дарья Касаткина вылетела с Уимблдона.

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