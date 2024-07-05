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В МИД Турции назвали решение УЕФА по игроку сборной предвзятым

В МИД Турции заявили, что решение дисквалифицировать Демирала разочаровывает

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Ebrahim Noroozi/AP

МИД Турции выразил сожаление, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение дисквалифицировать на два матча защитника турецкой сборной по футболу Мериха Демирала. Заявление представителя организации приводит ТАСС.

«Это решение, вызвавшее глубокое разочарование у всех наших граждан внутри страны и за рубежом, укрепило мнение о том, что в некоторых европейских странах усиливается тенденция действовать предвзято по отношению к иностранцам», — указано в заявлении.

При праздновании одного из голов Демирал использовал жест турецких националистов, что послужило поводом для начала расследования УЕФА и последующей дисквалификации. Федерация футбола Турции уже подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на принятое решение.

Встреча, которая состоялась 2 июля, завершилась со счетом 2:1. Демирал открыл счет на 1-й минуте матча, а на 59-й минуте удвоил преимущество своей команды. Австрия отыграла один мяч на 66-й минуте, отличился Михаэль Грегорич.

В четвертьфинале Турция сыграет с Нидерландами, которые в матче 1/8 финала одержали победу над национальной командой Румынии со счетом 3:0. Встреча состоится 6 июля, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее УЕФА оштрафовал и дисквалифицировал Беллингема за жест у паха.

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