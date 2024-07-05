Россиянка проиграла американке и вылетела с Уимблдона

Российская теннисистка Диана Шнайдер завершила выступление на Уимблдоне, проиграв представительнице США Эмме Наварро в третьем круге турнира.

Встреча, которая продолжалась 1 час 56 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:2, 3:6, 4:6. На счету Шнайдер два эйса, две двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 11. Наварро выполнила один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 10.

29 июня Шнайдер стала победительницей травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). В финальном матче российская теннисистка в трех сетах обыграла представительницу Хорватии Донну Векич.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет. Шнайдер сыграет на Олимпиаде.

Ранее в ФТР заявили, что российскую теннисистку отговорили от поездки на Олимпиаду.