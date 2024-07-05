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В ФТР заявили, что российскую теннисистку отговорили от поездки на Олимпиаду

Тарпищев заявил, что кто-то отговорил теннисистку Калинскую ехать на Олимпиаду

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TRACEY NEARMY/REUTERS

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российскую теннисистку Анну Калинскую, которая получила допуск от Международного олимпийского комитета, кто-то отговорил от поездки на летние Олимпийские игры — 2024. Его слова приводит ТАСС.

«Она была очень расстроена, когда после Открытого чемпионата Франции Мирра Андреева ее обошла по рейтингу и она не попала на Олимпиаду. А потому вдруг, когда все сложилось, расхотела ехать. За две недели мнение кардинально поменялось», — заявил Тарпищев.

От поездки на Олимпиаду также отказались Карен Хачанов, Андрей Рублев, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Анастасия Потапова.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет.

Ранее Касаткина объяснила, почему отказалась от поездки на Олимпиаду.

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