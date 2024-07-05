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Российская гимнастка похвасталась бедрами в купальнике

Гимнастка Солдатова показала бедра в купальнике

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soldy21/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская гимнастка Александра Солдатова на своей странице в Instagram поделилась с поклонниками новой фотографией.

На кадре Солдатова позирует перед камерой боком в купальнике, продемонстрировав подписчикам ноги.

Профессиональную карьеру Солдатова завершила в декабре 2020 года в возрасте 22 лет. Спортсменка признавалась в личном блоге, что два года боролась с булимией и это расстройство сильно подорвало ее моральное и психическое состояние.

По словам гимнастки, она пережила ад и с большим трудом выбралась оттуда. Александра Солдатова заявила, что не хочет спортивной карьеры для своего ребенка, чтобы он не лишился нормального детства и не заработал тяжелых травм. 21 марта 2023 года Солдатова родила сына, которого назвали Николаем.

Солдатова является трехкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы по художественной гимнастике в командном зачете. В 2018-м году она выиграла мировое первенство в упражнениях с лентой, а в 2016-м стала чемпионкой России в индивидуальном многоборье.

Ранее украинская теннисистка отпраздновала День независимости США в необычном купальнике.

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