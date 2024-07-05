Соболева назвали жертвой директоров и тренеров «Спартака»

Франко Камоцци, советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, заявил, что нападающий Александр Соболев стал жертвой директоров и тренеров клуба. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Думаю, что Соболев, которого я лично рекомендовал в «Спартак», стал жертвой директоров и тренеров, за исключением Доменико Тедеско и Паоло Ваноли. Думаю, что если он перейдет в клуб, где его будут ценить, это будет верным решением», — заявил Камоцци.

В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Чемпионом страны в сезоне-2023/24 стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Краснодар» одолел «Динамо» со счетом 1:0 и стал вторым.

Сезон-2024/25 стартует матчем за Суперкубок России, в котором сойдутся «Зенит» и «Краснодар». Игра пройдет в Волгограде на «Волгоград Арене» 13 июля и начнется в 20:30 по московскому времени. Первый матч РПЛ сезона-2204/25 будет сыгран 20 июля на «РЖД Арене» в Черкизове, где «Локомотив» примет тольяттинский «Акрон».

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