Во Франции задержали группу, планировавшую устроить теракт на ОИ-2024

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен отчитался о задержании группы людей, планировавших устроить теракт на Олимпийских играх 2024 года.

В эфире BFMTV министр заявил, что задержанные планировали устроить террористический акт на День взятия Бастилии (14 июля) и на открытии Игр в Париже (26 июля). Дарманен заявил, что мероприятия по поиску и поимке злоумышленников состоялись перед выборами в парламент.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее теннисистка Дарья Касаткина объяснила, почему отказалась от поездки на Олимпиаду.