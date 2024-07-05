Попавший под санкции гимнаст Нагорный больше не сможет выкладывать ролики на YouTube

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный в своем Telegram-канале заявил об удалении собственного YouTube-канала по инициативе американской платформы.

По его словам, в одночасье пропал результат его труда и работы на протяжении десяти лет.

«Для меня это был видеодневник, который я хотел оставить детям и внукам. Остаемся на связи на других площадках», — заявил Нагорный.

12 июня Нагорный попал в список, который состоит из 30 физических и 200 юридических лиц из России и Китая. Санкции введены за поддержку правительства России в конфликте с Украиной.

В активе Нагорного, помимо золота Олимпийских игр Токио, есть восемь побед на различных чемпионатах Европы и три медали высшего достоинства чемпионата мира 2019 года по спортивной гимнастике — в немецком Штутгарте он выиграл золото в опорном прыжке, многоборье и командном турнире. Также спортсмен с декабря 2020 года занимает пост начальника главного штаба всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

Ранее российская гимнастка похвасталась подарком от Игоря Акинфеева.