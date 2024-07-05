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Контракт Задорова назвали одним из самых худших в НХЛ

Daily Faceoff: контракт Задорова с «Бостоном» стал одним из худших в НХЛ

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Global Look Press

Трудовое соглашение российского защитника «Бостон Брюинз» Никиты Задорнова признан одним из худших на рынке свободных агентов по мнению Daily Faceoff.

По мнению портала, его пятилетний контракт на сумму $6 млн за сезон вошел в пятерку худших после открытия рынка свободных агентов в НХЛ.

Также в пятерку вошли контракты Джоэля Эдмунсона из «Лос-Анджелеса», Брендона Монтура из «Сиэтла», Брэди Шея из «Нэшвилла» и Чендлера Стивенсона из «Сиэтла».

Задоров в прошлом сезоне выступал за «Калгари Флэймз» и «Ванкувер Кэнакс», куда был обменян по ходу регулярного чемпионата. В плей-офф российский защитник был одним из лучших защитников «косаток», отметившись 8 (4+4) очками в 13 проведенных встречах. Перед открытием рынка Задоров отклонил предложение «Кэнакс» и заключил шестилетний контракт с «Бостоном» с зарплатой $5 млн в год.

Ранее переход Владимира Тарасенко в «Детройт» назвали новым витком в его карьере.

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