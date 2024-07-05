Контракт Задорова назвали одним из самых худших в НХЛ

Трудовое соглашение российского защитника «Бостон Брюинз» Никиты Задорнова признан одним из худших на рынке свободных агентов по мнению Daily Faceoff.

По мнению портала, его пятилетний контракт на сумму $6 млн за сезон вошел в пятерку худших после открытия рынка свободных агентов в НХЛ.

Также в пятерку вошли контракты Джоэля Эдмунсона из «Лос-Анджелеса», Брендона Монтура из «Сиэтла», Брэди Шея из «Нэшвилла» и Чендлера Стивенсона из «Сиэтла».

Задоров в прошлом сезоне выступал за «Калгари Флэймз» и «Ванкувер Кэнакс», куда был обменян по ходу регулярного чемпионата. В плей-офф российский защитник был одним из лучших защитников «косаток», отметившись 8 (4+4) очками в 13 проведенных встречах. Перед открытием рынка Задоров отклонил предложение «Кэнакс» и заключил шестилетний контракт с «Бостоном» с зарплатой $5 млн в год.

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