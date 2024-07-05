Роналду могут оштрафовать за неправомерную рекламу на Евро-2024

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду может быть оштрафован за неправомерную рекламу на Евро-2024. Об этом сообщает Goal.

По информации источника, 39-летний футболист нарушил правила Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), опубликовав совместный пост с компанией WHOOP, специализирующейся на сборке и анализе фитнес-данных. Игрока и компанию обвинили в создании «эмбуш-маркетинга», что является незаконным.

1 июля сборная Португалии одолела команду Словении. Основное время завершилось со счетом 0:0, в дополнительное время Роналду не сумел реализовать пенальти. После того, как Ян Облак вытащил его удар, футболист не сдержал слез.

Серия послематчевых пенальти завершилась со счетом 3:0, свою попытку Роналду реализовал. В матче 1/4 финала Португалия сыграет с Францией. Матч состоится 5 июля. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже покинула Евро-2024, уступив в матче 1/8 финала сборной Швейцарии. Португальские футболисты выиграли чемпионат Европы в 2016 году, в финале одержав победу над национальной сборной Франции.

Ранее Килиан Мбаппе призвал не сравнивать его с Криштиану Роналду.