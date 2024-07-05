Промах Месси не помешал Аргентине выйти в полуфинал Кубка Америки

Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки 2024 года, который проходит в США.

В четвертьфинальном матче команда под руководством Лионеля Скалони оказалась сильнее национальной команды Эквадора. Встреча прошла в Хьюстоне на арене НРГ в присутствии 69 456 человек и завершилась победой действующих чемпионов мира в серии одиннадцатиметровых ударов.

Счет в матче на 35-й минуте открыл нападающий миланского «Интера» Лисандро Мартинес, отличившийся с передачи полузащитника «Ливерпуля» Алексиса Маккалистера. На 92-й минуте полузащитник «Юниона» Кевин Родригес восстановил равенство на табло, ему ассистировал полузащитник «Ракува» Джон Йебоа.

В серии пенальти точнее оказались аргентинцы — 4:2. За право сыграть в финале Аргентина поспорит с победителем другого четвертьфинала, в котором сойдутся Венесуэла и Канада.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее сообщалось, что Аргентина не нуждается в Месси.