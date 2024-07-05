Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Месси попал в перекладину в серии пенальти на Кубке Америки

Месси не забил послематчевый пенальти в 1/4 финала Кубка Америки с Эквадором

close
100%
Silvia Izquierdo/AP

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не реализовал пенальти в матче 1/4 финала Кубка Америки-2024 против национальной команды Эквадора.

37-летний форвард исполнил «паненку» по центру ворот, обманув голкипера, однако мяч попал в перекладину.

Основное время игры завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы, которые прошли в следующий этап турнира.

По ходу турнира Месси получил повреждение в результате столкновения с полузащитником сборной Чили Габриэлем Суасо в матче второго тура группового этапа Кубка Америки. Сообщалось, что, несмотря на полученное повреждение, футболист сможет сыграть в матче третьего тура против национальной команды Перу, однако форвард остался в запасе и на поле не появился.

Месси — один из самых титулованных, узнаваемых и высокооплачиваемых футболистов в истории. Он шесть раз (по данным на 2022 год) получал «Золотой мяч» и семь раз «Золотую бутсу». Журнал Time несколько раз включал его в список 100 самых влиятельных людей мира, а в 2019 году журнал Forbes назвал Мессии самым высокооплачиваемым спортсменом на планете.

Ранее самый молодой ассистент в истории Евро назвал клуб, за который никогда не сыграет.

Все новости на тему:
Футбол. Кубок Америки 2021
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами