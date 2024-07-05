Месси попал в перекладину в серии пенальти на Кубке Америки

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не реализовал пенальти в матче 1/4 финала Кубка Америки-2024 против национальной команды Эквадора.

37-летний форвард исполнил «паненку» по центру ворот, обманув голкипера, однако мяч попал в перекладину.

Основное время игры завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы, которые прошли в следующий этап турнира.

По ходу турнира Месси получил повреждение в результате столкновения с полузащитником сборной Чили Габриэлем Суасо в матче второго тура группового этапа Кубка Америки. Сообщалось, что, несмотря на полученное повреждение, футболист сможет сыграть в матче третьего тура против национальной команды Перу, однако форвард остался в запасе и на поле не появился.

Месси — один из самых титулованных, узнаваемых и высокооплачиваемых футболистов в истории. Он шесть раз (по данным на 2022 год) получал «Золотой мяч» и семь раз «Золотую бутсу». Журнал Time несколько раз включал его в список 100 самых влиятельных людей мира, а в 2019 году журнал Forbes назвал Мессии самым высокооплачиваемым спортсменом на планете.

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