Соболев опубликовал загадочный пост на фоне слухов о переходе в «Зенит»

Футболист московского «Спартака» Александра Соболев опубликовал в своем Telegram-канале загадочный пост на фоне слухов о переходе в петербургский «Зенит».

«Мы живем в такое время, что если о тебе слышат хорошее, то скрывают это. Если слышат плохое, то распространяют. А если и вовсе не слышат ничего, то придумывают», — написал Соболев на фоне картинки с Санкт-Петербургом.

В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Чемпионом страны в сезоне-2023/24 стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Краснодар» одолел «Динамо» со счетом 1:0 и стал вторым.

«Спартак» в апреле уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. После этого босниец Владимир Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера команды. Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. При этом еще до окончания чемпионата красно-белые объявили о подписании контракта с сербским специалистом, бывшим главным тренером «Црвены Звезды» и «Ференцвароша» Деяном Станковичем.

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