Тренер Сергей Балахнин перед матчем 1/4 финала Евро-2024 Франция — Португалия заявил, что Килиан Мбаппе или Криштиану Роналду может стать основополагающим звеном игры, передает Vprognoze.ru.

«Но на первый план не выйдет личность Мбаппе или Роналду. Командные действия будут главнее и важнее. Никто не будет жертвовать матчем ради Мбаппе или Роналду», — сказал Балахнин.

1 июля Франция пробилась в четвертьфинал Евро-2024, обыграв сборную Бельгии со счетом 1:0. Единственный мяч в игре в свои ворота забил Ян Вертонген. Соперники сборной Франции забили на Евро-2024 в совокупности пять автоголов, что является рекордом чемпионатов Европы.

В четвертьфинале французы сразятся с футболистами из Португалии, которые в своем матче 1/8 финала турнира обыграли Словению в серии послематчевых пенальти — 3:0, основное время поединка завершилось нулевой ничьей.

Чемпионат Европы — 2024 проходит на полях в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Ранее Мбаппе ответил на вопрос о шансах сборной Франции победить на Евро.