Футболист сборной Португалии отреагировал на слезы Роналду

Крайний нападающий сборной Португалии Бернарду Силва заявил, что понимает реакцию Криштиану Роналду, который расплакался после незабитого пенальти в матче 1/8 финала Евро-2024 против Словении, передает Record.

«Криштиану — человек, и его реакция вполне приемлема. Он чувствовал, что мог сыграть лучше. Его пенальти был хорошо реализован, но Облак совершил отличное спасение», — сказал Силва.

1 июля сборная Португалии одолела команду Словении. Основное время завершилось со счетом 0:0, в дополнительное время Роналду не сумел реализовать пенальти. После того, как Ян Облак вытащил его удар, футболист не сдержал слез.

Серия послематчевых пенальти завершилась со счетом 3:0, свою попытку Роналду реализовал. В матче 1/4 финала Португалия сыграет с Францией. Матч состоится 5 июля. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже покинула Евро-2024, уступив в матче 1/8 финала сборной Швейцарии. Португальские футболисты выиграли чемпионат Европы в 2016 году, в финале одержав победу над национальной сборной Франции.

Ранее Андрей Аршавин назвал Роналду девчонкой из-за слез.