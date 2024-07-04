Хореограф Железняков: считаю, что возвращение Александры вполне вероятно

Хореограф Алексей Железняков заявил, что фигуристка Александра Трусова может успешно возобновить карьеру, передает РИА Новости.
«Считаю, что возвращение Александры вполне вероятно. Все в этой жизни возможно, можно добиться высочайших результатов, если у человека есть желание», — сказал Железняков.
Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед.
Фигуристка пропустила сезон-2023/24, однако о завершении карьеры спортсменка не объявляла. Она владеет четверными прыжками и тройным акселем.
17 июня она рассказала, что российский фигурист Макар Игнатов, о романе с которым стало известно в начале 2024 года, сделал ей предложение. Пара готовится к свадебной церемонии.
Ранее Яна Рудковская рассказала о тренировках Трусовой в академии Евгения Плющенко.