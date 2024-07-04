Мбаппе ответил на вопрос о шансах сборной Франции победить на Евро

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что не знает, каковы шансы его национальной команды на победу в Евро-2024, передает RMC Sport.

«Я не предсказываю будущее. Пока что нам удалось пройти все этапы. Мы играли на победу, демонстрируя наши амбиции. Сейчас мы сосредоточены только на Португалии», — сказал Мбаппе.

1 июля Франция пробилась в четвертьфинал Евро-2024, обыграв сборную Бельгии со счетом 1:0. Единственный мяч в игре в свои ворота забил Ян Вертонген. Соперники сборной Франции забили на Евро-2024 в совокупности пять автоголов, что является рекордом чемпионатов Европы.

В четвертьфинале французы сразятся с футболистами из Португалии, которые в своем матче 1/8 финала турнира обыграли Словению в серии послематчевых пенальти — 3:0, основное время поединка завершилось нулевой ничьей.

Чемпионат Европы — 2024 проходит на полях в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил поездку на саммит ради матча сборной на Евро.