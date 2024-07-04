Хачанов не смог пробиться в третий круг Уимблдона, проиграв 220-й ракетке мира

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл во втором круге Уимблдона Кентену Алису.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 44 минуты, завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:3, 3:6, 4:6.

Для Хачанова лучшим результатом на Уимблдоне является выход в 1/4 финала в 2021 году. В 2022 и 2023 годах россиянин на Уимблдоне не играл.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК.

Ранее Андрей Рублев проиграл в первом круге Уимблдона 122 ракетке мира.