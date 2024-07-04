Защитник «Динамо» назвал новый сезон показательным для себя

Защитник московского «Динамо» Иван Лепский надеется чаще выступать за основную команду бело-голубых в новом розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом он заявил в комментарии порталу Legalbet.

«Я стараюсь выкладываться на тренировках по максимуму, сильно с себя спрашивать. Предстоящий сезон будет показательным для меня. Очень хочется играть и доказывать. Буду делать для этого все возможное», — сказал футболист.

Он признался, что очень надеется чаще выходить на поле в составе основной команды «Динамо». Вместе с тем Лепский подчеркнул, что решение здесь останется за главным тренером.

В минувшем сезоне «Динамо» до последнего тура боролось за чемпионство. К заключительному туру бело-голубые подошли на первом месте, и им было достаточно не проиграть «Краснодару», чтобы завоевать титул. Однако москвичи уступили 0:1, а чемпионом стал «Зенит», в параллельном матче обыгравший «Ростов» 2:1.

Лепский провел первый матч за основу «Динамо» в сентябре 2023 года в домашней игре с «Пари НН», завершившейся со счетом 1:1. В общей сложности в его активе две встречи в составе главной команды бело-голубых.

Ранее «Динамо» по пенальти проиграло «Партизану» в первом матче нового сезона.