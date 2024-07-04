В РФС отреагировали на информацию о том, что Россия проведет матч с Замбией

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов отреагировал на новость о том, что сборная России проведет товарищеский матч с Замбией, отметив, что пока рано говорить о договоренностях, передает Sport24.

«Сейчас говорить о каких-либо договоренностях по товарищеским матчам преждевременно. Как только такие договоренности будут достигнуты, мы о них проинформируем», — сказал Митрофанов.

Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы, поскольку с 2022 года национальная команда и российские клубы получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

Чемпионат Европы стал вторым крупным турниром, который пропускает сборная России под руководством Валерия Карпина. В 2022 году национальная команда не смогла провести стыковой матч за право сыграть на чемпионате мира — 2022 и, соответственно, пропустила мундиаль. Чемпионат Европы сборная России пропускает впервые с 2000 года.

Ранее экс-игрок ЦСКА заявил, что сборной России не хватает на Евро.