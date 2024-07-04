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Переход Тарасенко в «Детройт» назвали новым витком в его карьере

Экс-хоккеист Терещенко не считает переход Тарасенко в «Детройт» шагом назад

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James Guillory-USA TODAY Sports/Reuters

Переход российского нападающего Владимира Тарасенко в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз» не является для него шагом назад. Такое мнение в комментарии Legalbet выразил бывший хоккеист сборной России Алексей Терещенко.

«Переход в «Детройт» для Тарасенко — новый виток в карьере. Точно не стал бы называть его шагом назад. Мы же не знаем всех нюансов, которые у него были во «Флориде». У «Детройта» сейчас команда молодая, поэтому надеюсь, что у Вовы все получится», — сказал Терещенко.

Он подчеркнул, что россиянин может усилить команду, которая в минувшем сезоне остановилась в шаге от плей-офф. Также эксперт напомнил, что цвета «красных крыльев» в разные годы защищали выдающиеся российские игроки, в их числе — Павел Дацюк, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Сергей Федоров. По мнению Терещенко, Тарасенко не выбивается из этого ряда.

По итогам прошлого сезона Тарасенко стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Флорида Пантерз». На его счету 24 игры в плей-офф, в которых он забросил пять шайб и сделал четыре результативные передачи. Он подписал с «Детройтом» контракт, рассчитанный на два года.

Ранее капитан ЦСКА Нестеров выделил Бобровского в прошедшем розыгрыше Кубка Стэнли.

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