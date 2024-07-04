Стали известны лучшие вратари Евро-2024

Вратарь сборной Турции Мерт Гюнок и голкипер национальной команды Словении Ян Облак на данный момент выделяются на чемпионате Европы по футболу — 2024 среди остальных игроков своего амплуа. Такое мнение в комментарии Legalbet выразил тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

Он подчеркнул, что ему очень понравилась игра грузинского голкипера Георгия Мамардашвили, чья команда выбыла из борьбы после поражения 1:4 от Испании в 1/8 финала турнира. Закончила игру и Словения, проиграв в серии пенальти Португалии — тем не менее Облак также вошел в число лучших, по мнению Кафанова. А Турция продолжает выступление на Евро, в четвертьфинале она сыграет с Нидерландами.

«<…> Если отмечать, очень понравился Мамардашвили. Его бы отметил в первую очередь. Понравился также Облак, за которым давно смотрю, да и мы сами против него играли в сборной, да и против «Атлетико». У него был спад в «Атлетико», но сейчас он играл блестяще. Вратарь Турции тоже отыграл здорово, вытащил игру против Австрии», — сказал Кафанов.

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