Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны лучшие вратари Евро-2024

Тренер Кафанов назвал турка Гюнока и словенца Облака лучшими вратарями ЧЕ

close
100%
Grant Hubbs/IMAGO/Global Look Press

Вратарь сборной Турции Мерт Гюнок и голкипер национальной команды Словении Ян Облак на данный момент выделяются на чемпионате Европы по футболу — 2024 среди остальных игроков своего амплуа. Такое мнение в комментарии Legalbet выразил тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

Он подчеркнул, что ему очень понравилась игра грузинского голкипера Георгия Мамардашвили, чья команда выбыла из борьбы после поражения 1:4 от Испании в 1/8 финала турнира. Закончила игру и Словения, проиграв в серии пенальти Португалии — тем не менее Облак также вошел в число лучших, по мнению Кафанова. А Турция продолжает выступление на Евро, в четвертьфинале она сыграет с Нидерландами.

«<…> Если отмечать, очень понравился Мамардашвили. Его бы отметил в первую очередь. Понравился также Облак, за которым давно смотрю, да и мы сами против него играли в сборной, да и против «Атлетико». У него был спад в «Атлетико», но сейчас он играл блестяще. Вратарь Турции тоже отыграл здорово, вытащил игру против Австрии», — сказал Кафанов.

Ранее экс-вратарь сборной Германии Леманн назвал сборную Испании командой детей.

Все новости на тему:
ЕВРО 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами