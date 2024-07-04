Плющенко назвал сумму, за которую он готов устроить соревнования с Ягудиным

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что он готов выйти на соревнования с Алексеем Ягудиным за 10 млн рублей, передает РИА Новости.

«Цена назначена, и она не меняется. Найдутся желающие заплатить — обязательно увидите меня на льду. Мне интересно снова посоревноваться, и не только с Ягудиным», — сказал Плющенко.

Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры в марте 2017 года. Он является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным серебряным призером. Среди всех одиночников и одиночниц фигурного катания больше наград, чем у Плющенко, нет ни у кого. Он десять раз становился чемпионом России, никто из соотечественников пока не побил этот рекорд.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Плющенко перенес пятичасовую операцию.