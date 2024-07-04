Стала известна африканская сборная, с которой Россия проведет товарищеский матч

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Замбией. Об этом Sport24 рассказал генеральный секретарь Ассоциации футбола Замбии Рубен Каманга.

«Мы достигли соглашения с РФС о проведении товарищеского матча наших сборных в сентябре или октябре этого года. Выбираем точную дату», — сказал Каманга.

Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы, поскольку с 2022 года национальная команда и российские клубы получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

Чемпионат Европы стал вторым крупным турниром, который пропускает сборная России под руководством Валерия Карпина. В 2022 году национальная команда не смогла провести стыковой матч за право сыграть на чемпионате мира — 2022 и, соответственно, пропустила мундиаль. Чемпионат Европы сборная России пропускает впервые с 2000 года.

Чемпионат Европы — 2024 проходит на полях в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Ранее экс-игрок ЦСКА заявил, что сборной России не хватает на Евро.