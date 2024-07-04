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Роднина рассказала, удивляет ли ее возобновление карьеры Трусовой

Роднина заявила, что ее не удивляет возобновление карьеры Трусовой

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина рассказала, что ее не удивила новость о том, что фигуристка Александра Трусова решила возобновить карьеру, передает РИА Новости.

«Почему это должно удивлять? В чем была приостановка карьеры? В соревнованиях никто не принимал участия. Последний ЧМ показал, что в парном катании выиграла та, о которой забыли все думать», — сказала Роднина.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед.

Фигуристка пропустила сезон-2023/24, однако о завершении карьеры спортсменка не объявляла. Она владеет четверными прыжками и тройным акселем.

17 июня она рассказала, что российский фигурист Макар Игнатов, о романе с которым стало известно в начале 2024 года, сделал ей предложение. Пара готовится к свадебной церемонии.

Ранее Татьяна Тарасова эмоционально отреагировала на возобновление карьеры Трусовой.

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