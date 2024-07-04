Портал «Чемпионат» пригласил москвичей и гостей столицы на праздник спорта в «Лужники»

Гости Дня московского спорта, который пройдет в Олимпийском комплексе «Лужники» 6 июля, смогут принять участие в розыгрыше подарков и сувениров от спортивного портала «Чемпионат». Об этом сообщили в редакции интернет-издания.

День московского спорта станет одним из главных событий лета в мегаполисе, отметили в издании.

Праздник здорового образа жизни и розыгрыши призов будут проходить под открытым небом, среди аллей Лужников.

«Это мероприятие порадует не только любителей спорта, но и всех тех, кто предпочитает активный отдых. Каждый сможет погрузиться в мир спорта с возможностью стать его непосредственным участником», — сообщил «Чемпионат».

Тех, кто предпочитает состязания и азарт, ждет игровая зона с PS5, кикером, аэрохоккеем и другими спортивными активностями.

Расслабиться гости смогут в лаунж-зоне с мягкими пуфами.

В «Лужниках» 6 июня будут работать более 20 тематических площадок, посвященных различным видам спорта.

Также на спортивном празднике состоится летний опен-эйр, где соберутся известные музыканты страны. Побывать на концерте смогут все желающие — вход свободный.