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Губерниев посоветовал Джоковичу начать учить русский язык с ненормативной лексики

Губерниев посоветовал Джоковичу для начала выучить русскую ненормативную лексику

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Issei Kato/Reuters

Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова сербского теннисиста Новака Джоковича, который заявил, что хотел бы выучить русский язык, и дал ему необычный совет. Заявление Губерниева приводит «Спорт-Экспресс».

«Очень простой путь — начать учить русский язык с ненормативной лексики. Пусть начинает со стихов Пушкина. С одной стороны, он мог бы выучить русский за то, что на нем разговаривал Ленин, но сейчас это не проходит», — заявил Губерниев.

Джокович начнет свое выступление на Уимблдоне со второго раунда. Он сразится против Джейкоба Фернли 4 июля. Ориентировочное время начала матча 15:30 по московскому времени.

4 июня Джокович снялся с Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») из-за полученной травмы колена. В четвертьфинале серб должен был сыграть с представителем Норвегии Каспером Руудом. Соответственно, Рууд автоматически вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции.

Джокович — действующий чемпион «Ролан Гаррос», он в текущем сезоне пытался защитить свой титул. Из-за того, что он был вынужден сняться, Джокович потерял статус первой ракетки мира и уступил лидерство в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов итальянскому спортсмену Яннику Синнеру.

Ранее Джоковича назвали антигероем теннисного мира.

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